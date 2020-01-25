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Erdoğan: "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız....
6 saat önce
Erdoğan: "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek"
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek"
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