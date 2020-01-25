Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu... - Son Dakika

Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu...

6 saat önce

Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır."

Erdoğan:

Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır."

Kızılay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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