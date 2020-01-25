Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu... - Son Dakika
Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu...
6 saat önce
Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır."
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var 70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi