Erdoğan: "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla harekete geçtik."
30.10.2020 15:45
Erdoğan: "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla harekete geçtik."
Erdoğan: "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla harekete geçtik."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla harekete geçtik.' - Son Dakika
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