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Erdoğan: "Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası...
6 saat önce
Erdoğan: "Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz.
Erdoğan: "Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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