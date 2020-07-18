Erdoğan: "Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, Devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı