Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler."

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Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor