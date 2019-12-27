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Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin...
6 saat önce
Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler."
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