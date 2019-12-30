Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün... - Son Dakika

Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün...

6 saat önce

Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler.

Erdoğan:

Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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