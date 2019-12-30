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Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün...
6 saat önce
Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler."
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