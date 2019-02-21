Erdoğan: "Dikey Mimariye Karşıyım. Yatay Mimariyle Yani Zemin Artı Dört, Bilemediniz Zemin Artı Beş...
1 saat önce
Erdoğan: "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım."
Erdoğan: "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:38 Kaynak: AA
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