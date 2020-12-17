Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz - Son Dakika

Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz

17.12.2020 15:48
Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın 747'nci Vuslat yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hz. Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın 747'nci Vuslat yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hz. Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana'nın 747'nci Vuslat yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni rahmetle yad ettiğini belirterek, "Rabbim'den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir'in şahitliğine mazhar eylemesini temenni ediyorum. Vuslatının üzerinden 7,5 asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı 'her dem taze' tutan sır aşk ve sevgidir. Hazreti Mevlana, kendi ifadesiyle 'Allah'a ulaşacak birçok yol varken, aşkı seçmiş', sözlerini aşkla söylemiş, bu toprakları aşkla mayalamıştır. Hazreti Mevlana'nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur. Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükünu Mesnevi-i Şerif'in eşsiz derinliğinde aramaktadır.  Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz" dedi.

'ZEHİRLİ BİR SARMAŞIK GİBİ GÜNDEN GÜNE YAYILIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşanan yoksulluğa, sefalete, cehalete ve çatışmalara bakıldığında insanın, Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunun çok iyi görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojiler, hepimizi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor. Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayılıyor. Fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımız hedef alınıyor; inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanlar düşmanlaştırılıyor. Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir'in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hakim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz. Rabbim, bizleri Mevlana'nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Şeb-i Arus'un 747'nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yad ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrad-ı şeriflerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."


Mevlana Celaleddin Rumi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İslam, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz - Son Dakika


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