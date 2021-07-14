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Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz - Son Dakika

Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM'de 27'nci dönem 4'üncü yasama yılının sonuna gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yasama yılında Meclis'imiz 101 birleşimde, 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu'ndan yargı ve ekonomi paketlerine pek çok önemli düzenleme bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Görüldüğü gibi Meclis'imiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir" dedi.

'YALAN VE İFTİRA ÇITASINI SÜREKLİ YÜKSELTİYORLAR'Milletvekillerinden kendi şehirlerinde vatandaşla bir araya gelmesini isteyen Erdoğan, "Ataların dediği gibi 'Erken kalkan yol alır'. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her yeri, her konuyu karşı tarafın yalan ve iftira dalgası ile doldurduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin. Dikkat ederseniz CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin yüreğini dağlamaya, zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi karanlık çevrelerden ve kirli sosyal medya mecralarından aldıkları destekle giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur" diye konuştu.'BU PARTİNİN TEK SAHİBİ MİLLETTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece hakikatleri ortaya koyarak, sergilenen oyunu bozacaklarını belirtip, "CHP tarafının kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerinden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz. Hepsinden önemlisi de mümkünse ve yapabiliyorsak sıkıntısını çözerek, olamıyorsa muhakkak gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek bir duruş ortaya koymamızdır. Nüfusun artışı ve medya mecralarının gelişmesi, siyasetin bireyselleşmesine yani insan insana yürütülme pratiğini ortadan kaldırmamış tam tersine daha da önemli hale getirmiştir. Bu gerçek bize, siyaseti sadece medya görünürlüğü ve sosyal medya mesajları gibi yollarla ihmal etmenin mümkün olmadığını işaret ediyor. Ne diyoruz? AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir" dedi. 'SİYASİ MÜSİLAJI DA ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle iç içe ve beraber olduklarını vurgulayarak, "Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ve tekniğin ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla geliyorsak, Türk siyasetini kirleten siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. İşte bu sebeple ve altını çizerek bir kez daha sizlerden tüm vaktinizi ve enerjinizi milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik faaliyetlere hasretmenizi istiyorum" dedi.Erdoğan, Türkiye'nin bugününü ve geleceğini inşa edebilecek yegane yapının AK Parti olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin hak ve özgürlük alanlarını genişletme konusunda yeni ihtiyaçları mı var? Bunu yapacak olan biziz. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını çözecek adımlara mı ihtiyacı var? Bu çözümleri bulacak ve uygulayacak olan yine biziz. Türkiye'nin temel hizmet alanlarında standartlarını yükseltmeye mi ihtiyacı var, bu reformları geliştirecek ve hayata geçirecek olan yine çünkü 'Cumhur İttifakı' ve AK Parti. Bizden başka derdi millet olan, derdi insan olan, derdi devlet olan, derdi evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yok" diye konuştu.'ÜLKEMİZ YENİ DÖNEMİN ADIMLARINI ATACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur İttifakı' olarak bu yola kararlı çıktıklarını ve hedeflerinin 2023'ün Haziran'ı olduğunu belirterek, "İnşallah 2023 Haziran ayı ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak. Var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğini, muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Aynı şekilde, dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim bakanlıklarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha kötüdür" dedi. 'PRİM VERMEYECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin 5'inci yılı olduğunu da anımsatıp, şöyle konuştu:

"Meclis'imiz o gece sergilediği cesur duruşla 'gazilik' unvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi, FETÖ ihanet şebekesine karşı da vermektedir. Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Fakat biz bunları biliyorsunuz içeride de kovalıyoruz, dışarıda da kovalıyoruz ve yakaladıkça da Türkiye'ye getiriyoruz. Şu anda Orta Asya'daki en büyük, bütün para, finans olaylarını koordine eden ve onların Orta Asya'da dağıtımını yürüten ismi yakalandı, getirildi, bütün sorgulamaları yapıldı. Şimdi yola devam ediyoruz. Örgütün, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hala çalışan, fırsat kollayan mensupları olduğu açıktır. Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bu vesileyle tüm şehitlerimize birlikte 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnirken son nefesini veren kardeşlerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın ister başka ayak oyunlarıyla önüne getirirsin vatanının bütünlüğüne, milletinin birliğine, devletinin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup yok etme gücüne, iradesine, kararlılığına sahip bir ülkedir."


Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz - Son Dakika


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