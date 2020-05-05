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Erdoğan: "Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve...
12 dakika önce
Erdoğan: "Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız."
Erdoğan: "Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:00 Kaynak: AA
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