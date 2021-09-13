Üye Girişi
Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor - Son Dakika

Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

13.09.2021 09:36

Cumhurbaşkanı, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya telefonla bağlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı arayan ve Erbaş'ın katılımcılara dinlettiği konuşmada Erdoğan, Diyanet'in üzerinden bazı spekülatif olaylar yaşandığını açıklayarak, "Bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın telefonuyla yaptığı konuşmada, icazetlerini alan hafızları gözlerinden öptüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"BU OLAYLAR BENİ CİDDİ MANADA ÜZÜYOR"

"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

"SİZLERDEN ÇOK BÜYÜK HİZMETLER BEKLİYORUZ"

Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.

Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor - Son Dakika


Son Dakika

Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti 09:41 Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu 09:38 MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi 09:34 Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler 09:25 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum 09:19 Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı 00:00 Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı
Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 21:01 Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı 18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı

Son Dakika Haberleri
09:40 Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti
09:38 MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu
09:37 Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları
09:36 Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor
09:33 Haftalar sonra ilk kez görüntülendi! Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
09:31 Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayırıyor! Sınıfları bile farklı olacak
09:27 Thodex vurgunundaki şüphelilerin Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi! Tüm paralarına el konuldu
09:25 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler
09:23 Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü
09:18 Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum
Denizin üzerinde insan bedenine benzeyen cisim gördüler! Ekipler harekete geçti Denizin üzerinde insan bedenine benzeyen cisim gördüler! Ekipler harekete geçti         
09:42
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları         
09:37
Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayırıyor! Sınıfları bile farklı olacak Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayırıyor! Sınıfları bile farklı olacak         
09:31
Aşı karşıtlarının iddia ettiği Aşı karşıtlarının iddia ettiği "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" sözleri laboratuvar deneyleriyle çürütüldü         
09:23
Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi         
08:24
Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu         
21:51
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı         
19:23
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 09:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla seslendi: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement