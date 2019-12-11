Erdoğan: "Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan... - Son Dakika

Erdoğan: "Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan...

6 saat önce

Erdoğan: "Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir."

Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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