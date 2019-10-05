Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık.
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Erdoğan: "Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık.

2 saat önce

Erdoğan: "Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık.

Erdoğan:

Erdoğan: " Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır."

Trakya Bölgesi, Diyarbakır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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