Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın koronavirüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerlediğini belirterek, "Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere bölgedeki tüm şehirler arasındaki ulaşımın daha kolay, konforlu ve hızlı hale geleceğini ifade eden Erdoğan, özellikle Eğil kavşağındaki trafiği kesintisiz ve güvenli hale getiren bu projeyle vakitten ve akaryakıttan da önemli bir tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Erdoğan, son haftalarda Kömürhan Köprüsü'nden Gölbaşı Şehir Geçişi'ne, Ankara Niğde Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'nun çeşitli kesimlerine kadar pek çok önemli ulaşım yatırımını hizmete açtıklarını dile getirerek, diğer alanlarda da dün uzaya fırtatılan uydudan milli helikopter motoruna kadar pek çok kritik projenin bu dönemde neticelendirildiğini anlattı.

Bu projelerle Türkiye'nin kalkınma altyapısını sürekli geliştirdiklerini, ükeyi hedeflerine ulaştıracak zemini inşa ettiklerini belirten Erdoğan, salgınla mücadele alanında da sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar her konuda herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, "Dünyanın koronavirüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor. Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

"Kirli senaryonun aktörlerini, vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettiklerini, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Yine oradan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne, özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ'ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük."

Erdoğan, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Velhasıl milletimizle birlikte biz bunları, her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."

Erdoğan, Türkiye'nin bugünkü seviyesine bunlara rağmen geldiğini, 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacağını vurgulayarak, 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçireceklerini, büyük ve güçlü Türkiye için durmadan yola devam edeceklerini dile getirdi.

(Sürecek)