Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Diyarbakır'ın Tek İhtiyacı, Bölücü Örgütün Gölgesinin Şehrin Üzerinden Kalkmasıdır.

Erdoğan: "Diyarbakır'ın Tek İhtiyacı, Bölücü Örgütün Gölgesinin Şehrin Üzerinden Kalkmasıdır.

1 saat önce

Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: " Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:57 Kaynak: AA

PKK, Diyarbakır, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor FOX TV'nin Dizisi Vurgun, Erken Final Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 19:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Diyarbakır'ın Tek İhtiyacı, Bölücü Örgütün Gölgesinin Şehrin Üzerinden Kalkmasıdır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]