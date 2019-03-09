Erdoğan: "Diyarbakır'ın Tek İhtiyacı, Bölücü Örgütün Gölgesinin Şehrin Üzerinden Kalkmasıdır.
1 saat önce
Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır.
Erdoğan: " Diyarbakır
'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK
'dır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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