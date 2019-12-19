Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? - Son Dakika
Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz?
6 saat önce
Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz?
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur."
Son Dakika Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Google'dan 20'den fazla ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı