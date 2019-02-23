Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Diyoruz Ki 'Gelin İdlib Bölgesini Tamamen Güvenli Hale Getirelim.' Bunun İçin Rusya ve...

Erdoğan: "Diyoruz Ki 'Gelin İdlib Bölgesini Tamamen Güvenli Hale Getirelim.' Bunun İçin Rusya ve...

1 saat önce

Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik."

Erdoğan:
Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Politika
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