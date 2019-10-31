Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız

CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm