Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:29 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.
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