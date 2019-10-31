Son Dakika Haberleri: Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelen ve oğlunun hasta olduğunu belirten vatandaşla sohbeti İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı programı sonrasında DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti.

Erdoğan, DMD hastası Çağlar Özyiğit ile sohbet etti

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:29 Kaynak: AA
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