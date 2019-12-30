Erdoğan-Dodon ortak basın toplantısı - Son Dakika

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, "Moldova hükümeti, Türkiye'nin birçok alanda stratejik ortakları olduğuna inanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dodon, baş başa gerçekleştirdikleri görüşme ve başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dodon, 20 yıl içinde resmi ilişkilerde ilk defa başbakan ve bakanların da yer aldığı bir heyetle Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Dodon, "Moldova hükümeti, Türkiye'nin birçok alanda stratejik ortağı olduğuna inanıyor." dedi.

İki ülke arasında şu ana dek 72 anlaşma imzalandığını aktaran Dodon, bugün imzalanan 4 anlaşmanın da iki ülke hükümetlerince onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

Dodon, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve ticarette çok iyi iş birliğinin sürdürüldüğünü söyledi.

2020'de KEK

İkili ticaret hacminde büyük bir artışın söz konusu olduğunu kaydeden Dodon, Türkiye'nin ticari ortakları arasında 7'nci sırada bulunduğunu söyledi.

Hem Moldova hem de Türkiye'deki yatırımcılara teşekkür eden Dodon, "Ticari ilişkileri güçlendirmelerini bekliyoruz." dedi. Dodon, 2020'nin ilk yarısında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının gerçekleştirilmesinde mutabık kaldıklarını dile getirdi.

KEK'in önemine değinen Dodon, "Ümit ederim bu komisyon ikili ilişkilere ek bir güç getirecek. Aynı zamanda, Kişinev'de 1300'den fazla Türk sermayeli yatırımcı faaliyette." diye konuştu.

İnşaatta Türk profesyonelliği

Bu sayede yabancı sermayeli yatırımcılar arasında Türklerin 6. sırada yer aldığını aktaran Dodon, "Biz Türk yatırımcılara gerekli desteği çeşitli alanlarda vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Son yıllarda sağlık ve büyük altyapı projeleri konularında iki ülkenin deneyim paylaşımında bulunulduğunu belirten Dodon, şunları kaydetti:

"Türk yol inşaatçılarının yüksek profesyonelliğini takdir ediyorum. Kendileri birçok altyapı projelerinde yer alıyor. Ayrıca şu anda bazı spor tesislerini bitirmek üzere olan şirketler var, sadece Moldova başkenti için değil diğer bölgelerde de. Kişinev'deki spor tesisi önümüzdeki sene faaliyete geçecek. Türk yatırımcılarının desteğiyle gerçekleşiyor."

TİKA'dan yüzlerce proje

Dodon, insani alanda da iş birliğinin sürdüğünü kaydederek, kültür merkezlerinin açılması konusunda desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Dodon, Moldova'da Gagauzca konuşan Moldova vatandaşlarının bulunduğunu anımsattı.

Ülkesinde son yıllarda yüzlerce sosyal proje hayata geçirmesinden dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür eden Dodon, TİKA'nın hem Gagauzya'da hem de Moldova'nın tamamında bu projeleri gerçekleştirdiğini belirterek, "Ümit ediyorum ki bu iş birliğimiz başka projelerde de gelecek yıl da devam edecek." dedi.

Stratejik Türk partnerliği

Gagauz'un özerkliği konusundaki yasanın yıl dönümünün 23 Aralık'ta kutlandığını kaydeden Dodon, bu yasanın onaylanması ve 1990'lı yılların başındaki mutabakatın ancak Türkiye'nin ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in desteğiyle gerçekleştirilebildiğinin altını çizdi.

Dodon, "Bizim stratejik Türk partnerlerimizin desteği olmadığında böyle bir mutabakat sağlanması çok çok daha zor olabilirdi. Şu anda Kişinev-Komrat arası iş birliği çok iyi düzeyde. Ortak hedeflerimiz var." diye konuştu.

Gagauzluların Kişinev yönetiminde bazı görevlerde yer almaya devam edeceğini söyleyen Dodon, stratejik iş birliği konseyinde açıklandığı gibi gelecek yıl Komrat'ta Türk Başkonsolosluğunu sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Moldovalı bir aile geri döndü

Dodon, iki ülke ilişkilerine gösterilen destekten dolayı tüm Moldova vatandaşları adına Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, yeni yılın ikili ve stratejik iş birliği açısından önemli olacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Moldovalı bir ailenin Suriye'de DEAŞ zulmünden kurtarılarak ülkesine gönderilmesine de değinen Dodon, şunları kaydetti:

"Şahsen Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu destekten dolayı iki ufak çocuklu bir aile, bir anne ülkesine dönebildi. Kendisi Suriye'de çok zor bir durumdaydı. Bundan dolayı vatandaşlarımızın teşekkürlerini sizlere iletmek istiyorum. Özellikle bu olayda büyük katkınız olduğunu biliyoruz. Bugün stratejik iş birliği konseyinde ortak beyan aldık. 2020'de Kişinev'de Türkiye ve Moldova'nın dışişleri bakanlarının başkanlığında ortak çalışma grubu toplantısı olacağında mutabık kaldık."