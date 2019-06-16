Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:23
, Doğu Akdeniz
'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." dedi.
İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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