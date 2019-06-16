Son Dakika Haberleri: Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız
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Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız

40 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, doğal gaz kriziyle ilgili: Gemi personelini tutuklatacaklarmış, avucunuzu yalarsınız, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizle ilgili "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." dedi.

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:23 
Doğu Akdeniz, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya
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