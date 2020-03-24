Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. - Son Dakika

Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik.

6 saat önce

Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:56 Kaynak: AA

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