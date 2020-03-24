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Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik.
6 saat önce
Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik.
Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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