Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç...
1 saat önce
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Erdoğan: " Doğu Akdeniz
'de Kıbrıs
Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz."
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