Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç...
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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç...

1 saat önce

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'de) Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:07 Kaynak: AA
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