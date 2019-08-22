Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez
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Erdoğan: Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" diyerek Rum yönetimine uyarıda bulundu

Erdoğan: Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" diyerek Rum yönetimine uyarıda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 
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