Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir...

1 saat önce

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez."

Erdoğan:

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez."

Doğu Akdeniz, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti
Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkeden güven mektubu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 22:15:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]