Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir...
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Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez." Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:38 Kaynak: AA
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