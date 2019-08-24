Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri...
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Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri...

1 saat önce

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek.

Erdoğan:

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek."

Doğu Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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