Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Doğu Akdeniz'de prensibimiz 'win win' esasına dayalı, kaynakları paylaşmasını biliriz
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Erdoğan: Doğu Akdeniz'de prensibimiz 'win win' esasına dayalı, kaynakları paylaşmasını biliriz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, Doğu Akdeniz krizini değerlendirdi.

Erdoğan: Doğu Akdeniz'de prensibimiz 'win win' esasına dayalı, kaynakları paylaşmasını biliriz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, ABD Senatosunda alınan Doğu Akdeniz ile ilgili kararı da değerlendirdi. G20 Zirvesi'nde konunun gündeme gelmesi halinde görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Ama bu bölgede Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın hakları var. Bu adı geçen ülkelerin nereye kadar hakları var. Hele hele Amerika'nın orada ne hakkı var? Amerika'nın Senatosu böyle bir kararı nasıl alıyor? Bunların hepsi soru işaretidir. Bakıyoruz son zamanlarda Senatonun önüne ne gelirse bunların kararını alıyor." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:38 
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