Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi...
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Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi...

1 saat önce

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir."

Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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