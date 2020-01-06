Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin... - Son Dakika

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin...

6 saat önce

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir"

Erdoğan:

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir"

Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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