Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor.
1 saat önce
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız."
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