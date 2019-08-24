Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor.
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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor.

1 saat önce

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız."

Doğu Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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