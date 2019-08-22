Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Arama çalışmalarına bizler aynı...
1 saat önce
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz."
Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu