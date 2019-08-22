Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders...
1 saat önce
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim."
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim."
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