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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak,...
6 saat önce
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız."
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