Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak,... - Son Dakika

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak,...

6 saat önce

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız."

Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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