Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz....
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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz....

3 saat önce

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

Doğu Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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