Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun... - Son Dakika

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun...
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır"
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır"
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