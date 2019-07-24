Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını...
1 saat önce
Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Doğu Akdeniz
ve Suriye
'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs
Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur."
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