Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını...

1 saat önce

Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur."
Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz balığını gören vatandaşlar dehşete düştü! Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]