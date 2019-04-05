Erdoğan: Dördüncü F-35 bir kaç haftaya teslim edilecek
2 saat önce
400'lerin Temmuz'da geleceğini söyleyen Erdoğan, F-35 savaş uçaklarının dördüncüsünün ise bir kaç haftaya teslim edileceğini bildirdi.
S-400'lerin Temmuz'da geleceğini söyleyen Erdoğan, F-35 savaş uçaklarının dördüncüsünün ise bir kaç haftaya teslim edileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:36
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