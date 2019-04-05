Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Dördüncü F-35 bir kaç haftaya teslim edilecek

Erdoğan: Dördüncü F-35 bir kaç haftaya teslim edilecek

2 saat önce

400'lerin Temmuz'da geleceğini söyleyen Erdoğan, F-35 savaş uçaklarının dördüncüsünün ise bir kaç haftaya teslim edileceğini bildirdi.

Erdoğan: Dördüncü F-35 bir kaç haftaya teslim edilecek, System.String[]
S-400'lerin Temmuz'da geleceğini söyleyen Erdoğan, F-35 savaş uçaklarının dördüncüsünün ise bir kaç haftaya teslim edileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:36 

Ekonomi
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