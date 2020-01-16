Erdoğan: "Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana... - Son Dakika

Erdoğan: "Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana...

7 saat önce

Erdoğan: "Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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