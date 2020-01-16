Erdoğan: "Dört gözle Türkiye 'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz."

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