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Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.
6 saat önce
Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. İkinci zirveyi şubat ayında İstanbul'da yapacağız. Onu aramızda kararlaştırdık."
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