Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. - Son Dakika

Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.

6 saat önce

Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. İkinci zirveyi şubat ayında İstanbul'da yapacağız. Onu aramızda kararlaştırdık."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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