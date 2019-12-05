Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.

Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık.

Erdoğan: "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. İkinci zirveyi şubat ayında İstanbul'da yapacağız. Onu aramızda kararlaştırdık."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?

11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül

Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi