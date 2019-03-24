Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Döviz spekülatörlerine hesap soracağız

Erdoğan: Döviz spekülatörlerine hesap soracağız

5 dakika önce

Bugünlerde birilerinin dövizi tırmandırmaya başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizin kimliğini biliyoruz.

Erdoğan: Döviz spekülatörlerine hesap soracağız, System.String[]
Bugünlerde birilerinin dövizi tırmandırmaya başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizin kimliğini biliyoruz. Şunu bilin ki, seçim sonrasında bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:06 

Ekonomi
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