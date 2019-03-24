Erdoğan: Döviz spekülatörlerine hesap soracağız
5 dakika önce
Bugünlerde birilerinin dövizi tırmandırmaya başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizin kimliğini biliyoruz.
Bugünlerde birilerinin dövizi tırmandırmaya başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizin kimliğini biliyoruz. Şunu bilin ki, seçim sonrasında bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:06
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