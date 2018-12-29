Erdoğan Dulda Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
83. Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet Erdoğan Dulda'nın cenazesi toprağa verildi.
83. Büyük Atatürk
Koşusu'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet Erdoğan Dulda'nın cenazesi toprağa verildi.
Erdoğan Dulda'nın naaşı, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğleğin kılınan cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, merhumun kızları Ayşenur ile Yurdanur Dulda'nın yanı sıra, aile yakınları, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm
Federasyonu Başkanı Fatih
Çintimar ve atletizm camiasından isimler katıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:02 Kaynak: AA
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Cengiz Ünder'i Messi ve Salah'a Benzetti
Milli Oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan Ayrılmak İstemiyor
Beşiktaş, Monaco'nun İstediği Vida İçin 12 Milyon Euro İstiyor
Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Teklifini Neden Reddettiğini Açıkladı