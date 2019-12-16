Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi' - Son Dakika

Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişi Salondan görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişi

Salondan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Erdoğan: Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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