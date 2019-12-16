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Erdoğan: "Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişi Salondan görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişi
Salondan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
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