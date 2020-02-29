Erdoğan: "Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. - Son Dakika

Erdoğan: "Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır.

6 saat önce

Erdoğan: "Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. İşin bu noktaya gelmesini asla arzu etmezdik. Ama madem ki kendileri bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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