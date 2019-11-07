Erdoğan: "Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum...
7 saat önce
Erdoğan: "Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim."
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