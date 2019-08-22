Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve...
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Erdoğan: "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve...

1 saat önce

Erdoğan: "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir."

Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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