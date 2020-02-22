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Erdoğan: "Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu...
7 saat önce
Erdoğan: "Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik."
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