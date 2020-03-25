Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir... - Son Dakika
Erdoğan: "Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir...
7 saat önce
Erdoğan: "Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir.
Erdoğan: "Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:16 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir