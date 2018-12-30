Erdoğan: "Dünya Değişirken Bizim Yerimizde Saymamız İşin Tabiatına Aykırıdır.
1 saat önce
Erdoğan: "Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır.
Erdoğan: "Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. 18-35 yaş arası kuşağa kendimizi daha iyi anlatmamız lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:15 Kaynak: AA
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