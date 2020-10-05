Erdoğan: "Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın... - Son Dakika

Erdoğan: "Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın...
Erdoğan: "Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir.
Erdoğan: "Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:49 - Kaynak: AA
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